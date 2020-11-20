شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمر: الرئيس السيسي نهض بالصناعة وإطلاق مبادرات لدعمها أكبر دليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رجل الأعمال المهندس مجدي حنا عضو غرفة صناعة الطباعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما خاصا بملف تعميق وتنمية الصناعة الوطنية لما لها تأثير واضح على الصادرات وتوافر الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة، وقيادة مؤشرات النمو، وذلك ظهر من خلال قرارات الحكومة لدعم الصناعة الوطنية وذلك عبر توفير تمويلات لها من خلال مبادرات البنك المركزي.

وقال فى تصريحات خاصة، إن الفترة الماضية شهدت إطلاق أكثر من مبادرة لدعم الصناعة والتصدير، بدأت ببرنامج دعم الصادرات، والذى يعتبر خطوة جيدة على طريق تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لصادرات مصر لتسجل 55 مليار دولار خلال 5 سنوات، وكذلك مبادرة إسقاط 31 مليار جنيه عن المصانع المتعثرة والتي تخدم أكثر من 5 آلاف مصنع، كلها إجراءات تدعم القطاع.

وأشار إلى أنه منذ بدء الاصلاح الاقتصادي فإن الصناعة والتصدير تشهد ارتفاعا فى تنافسية الصادرات المصرية فى الخارج، ما أدى إلى حدوث تحرك ملحوظ فى الصادرات، لكن مع أزمة فيروس كورونا وتأثر كل القطاعات لجأت الحكومة إلى كل الوسائل لاستمرارية الإنتاج وإزالة العراقيل أمام المصانع، لمنع الضرر عن المصانع الوطنية.

وأكد أن الصناعة الوطنية عصب الاقتصاد، لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهلكين من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.