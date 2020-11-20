شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على انخفاض من أعلى مستوى في 4 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات يوم الخميس ببورصة شيكاغو متخلية عن أعلى مستوى سجلته في أربع سنوات وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ورغم قوة الطلب والتوقعات بجفاف الطقس في بعض المناطق بامريكا الجنوبية.



وترى وزارة الزراعة الأمريكية أن الطلب على صادراتها الزراعية من الصويا والذرة والقمح لا تزال قوية خاصة من الجانب الصيني.



وفي سياق منفصل، هناك ترقب لحالة الطقس في أمريكا الجنوبية حيث أفادت وكالات بأن هناك جفاف يؤثر سلبيا على جودة ووفرة المحاصيل.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:27 بتوقيت جرينتش عند 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.2% وأغلقت جلسة الخميس عند 11.77 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر اليوم عند 11.81 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 11.61 دولار.