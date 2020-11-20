شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الفضة في ختام التعاملات بأكثر من 1.5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الخميس وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ورغم صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وكشفت بيانات حكومية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد ارتفع إلى 742 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي من 711 ألف طلب بينما أشارت التوقعات إلى القراءة 707 آلاف.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:31 بتوقيت جرينتش عند 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



كانت شركة "فايزر" قد أعلنت أمس أن النتائج النهائية للقاحها المضاد لفيروس كورونا الذي تطوره بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية أزهرت فاعلية بنسبة 95% في الوقاية من المرض.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.6% أو ما يعادل 40 سنتا وأغلق المعدن عند 24.048 دولار للأوقية بعد خسائر أمس بنسبة 0.8%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 24.425 دولار في حين سجل أقل سعر عند 23.670 دولار.