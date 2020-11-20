شكرا لقرائتكم خبر عن محمود محيى الدين: شق الطرق يساهم فى جذب الاستثمار وزيادة تنمية المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أن مصر لديها بنيان قوى للدولة الحديثة، مما يمكننا من جذب الاستثمار والحفاظ على حياة الناس وهذا مهم، لافتا إلى حرصه علي الاستماع للجميع خلال تواجده فى كفر شكر، بجانب الاستماع لأصدقاء خاصة من محافظات الصعيد وبالفعل هناك عمل يتم من خلال شق الطرق التى توسع شرايين البلاد وتساهم فى التنمية، وبالتالى كل محافظة لديها مقومات دولة صغيرة يمكن استثمارها.

أضاف محمود محيى الدين، للإعلامى حمدى رزق، على قناة صدى البلد، أنه من المهم توفير فرص عمل فى الـ27 محافظة وتيسير الوصول للعمل من خلال الطرق، موضحا أنه من المهم توفير فرص عمل قريبة من السكن للمرأة تحديدا من خلال مناطق استثمارية يمكن تخصيصها للتصدير حيث إن معدلات عمل المرأة أقل من نسبة تعليمها فى مصر.

أشار محمود محيى الدين، أن القادة يساهمون في صناعة الأمل من خلال حل المشكلات والمبادرة بتقديم الحلول، وهذا هو دور الاقتصادي وهذا ما كان يقوله نابليون بونابرت.