شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مفاوضات "بريكست" بسبب كورونا والإسترليني يستقر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الخميس على نحو إيجابي على الرغم من إعلان تعليق مفاوضات "بريكست" مع الاتحاد الأوروبي.



وذكرت مصادر لصحيفة "الجارديان" بان أحد المسؤولين المشاركين في مفاوضات "بريكست" بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أصيب بفيروس كورونا الأمر الذي اضطر المسؤولين لإنهاء المحادثات فورا والخضوع لمسحات طبية للتأكد من إيجابية اختباراتهم من عدمه.



وطالب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق "جوردن براون" نظيره الحالي "بوريس جونسون" بضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات المشددة لاحتواء أو السيطرة على فيروس كورونا.



وفي سياق متصل، أكد علماء بجامعة "أوكسفورد" وشركة "أسترازينيكيا" على أن اللقاح الخاضع للاختبارات والتطوير بين الجامعة والشركة قد أظهر نتائج مبشرة في الوقاية من الفيروس التاجي.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكي على نحو إيجابي بحلول الساعة 21:18 بتوقيت جرينتش عند 1.3269، وسجلت العملة البريطانية أعلى سعر اليوم عند 1.3280 في حين سجل أقل سعر عند 1.3198.