شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق منخفضاً مع تحول الأسهم الأمريكية إلى الارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس رغم استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتحول المستثمرين نحو الأسهم الأمريكية.



كانت بيانات حكومية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية قد كشفت أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد ارتفع إلى 742 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي من 711 ألف طلب بينما أشارت التوقعات إلى القراءة 707 آلاف.



وعلق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أنباء لقاحات "فايزر" و"موديرنا" بالقول إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قادمة بسرعة.



ياتي ذلك بعد إعلان شركة "فايزر" أمس أن النتائج النهائية للقاحها المضاد لفيروس كورونا الذي تطوره بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية أزهرت فاعلية بنسبة 95% في الوقاية من المرض.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:44 بتوقيت جرينتش عند 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.7% أو ما يعادل 12.4 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1861.50 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1872.6 دولار وأقل سعر عند 1850 دولارا.