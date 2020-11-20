شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتخلى عن مكاسبه ويتحول إلى الاستقرار السلبي بعد بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس على نحو سلبي أمام أغلب العملات الرئيسية، وتخلى عن مكاسبه في أعقاب صدور بيانات اقتصادية مخالفة للتوقعات حيث ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للمرة الأولى في خمسة أسابيع.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد ارتفع إلى 742 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي من 711 ألف طلب بينما أشارت التوقعات إلى القراءة 707 آلاف.



من ناحية أخرى، تتزايد الإصابات بفيروس كورونا على نحو سريع في الولايات المتحدة ودول أخرى حول العالم مما يعزز التكهنات بمزيد من قيود الإغلاقن وبالتالي، تضرر الاقتصادات.



وعلق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أنباء لقاحات "فايزر" و"موديرنا" بالقول إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قادمة بسرعة.



وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:24 بتوقيت جرينتش عند 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.