شكرا لقرائتكم خبر عن نمو القروض الاستهلاكية في الإمارات خلال سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود أظهرت بيانات المصرف المركزي لشهر سبتمبر/ أيلول الماضي على صعيد الائتمان الممنوح من البنوك العاملة في الإمارات للأنشطة الاقتصادية، أن تمويلات قطاعي العقار والإنشاءات بلغت في سبتمبر نحو 326.77 مليار درهم، بنمو هامشي بينما ارتفع منذ بداية العام 5% أي بنحو 15.6 مليار درهم.

وارتفعت تمويلات العقار بنسبة طفيفة 0.3% إلى 261.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر، مقارنة مع يونيو، فيما تراجعت تمويلات الإنشاء 1% إلى 65.16 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.

وارتفعت القروض الشخصية الاستهلاكية بنسبة هامشية بلغت 0.6% إلى 331.67 مليار درهم، فيما تراجعت القروض الشخصية بغرض الأعمال 0.7% إلى 98.285 مليار درهم.

وارتفعت تمويلات الزراعة في سبتمبر 2020 بنسبة 18.6% إلى 2.159 مليار درهم بنهاية سبتمبر، مقارنة مع يونيو/حزيران الماضي، كما ارتفعت التمويلات للتعدين والمحاجر 11% إلى 12.724 مليار درهم.

وتراجعت تمويلات قطاع التصنيع 3.9% إلى 76.544 مليار درهم في سبتمبر مقارنة مع يونيو، كما انخفضت تمويلات قطاع الكهرباء والماء والغاز 2.5% إلى 26.02 مليار درهم.

وتراجعت تمويلات التجارة بنسبة 5.6% إلى 148.3 مليار درهم، كما تراجعت تمويلات قطاع النقل والتخزين والاتصالات 2.2% إلى 82.123 مليار درهم.



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