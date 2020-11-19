شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة توظيف في البنوك الأجنبية العاملة في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود أظهرت بيانات المصرف المركزي في الإمارات طفرة لدى البنوك الأجنبية العاملة في الدولة لجهة التوسع، الأمر الذي عكسته الزيادة في التوظيف لديها.

بالمقابل، تراجع عدد الموظفين في البنوك الوطنية، مع إنجاز المزيد من الاندماجات (نور بنك مع دبي الإسلامي) وإعادة الهيكلة التي تفرضها التطورات المتسارعة لجهة التحول الرقمي.

إجمالاً، انخفض عدد الموظفين العاملين في البنوك (الوطنية والأجنبية) بنحو 1532 موظفاً إلى 33891 موظفاً بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة مع 35423 موظفاً بنهاية أغسطس 2020. وجاء التراجع الأكبر في عدد الموظفين من البنوك الوطنية بنحو 1497 موظفاً، ليصل إجمالي عدد الموظفين فيها إلى 26722 موظفاً حتى نهاية سبتمبر 2020.

ومنذ بداية العام، تراجع عدد الموظفين في البنوك الوطنية بـ 2951 موظفاً، في حين ارتفع عدد الموظفين لدى البنوك الأجنبية بـ 1205 موظفين.

وتراجع عدد فروع البنوك الوطنية في سبتمبر 2020 بنحو 25 فرعاً إلى 559 فرعاً، مقارنة مع أغسطس 2020، فيما تراجع عدد الفروع منذ بداية العام بنحو 97 فرعاً.

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