الصين تفتح أبواب الشراكة «الشاملة والتقدمية» عبر الأطلسي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة التجارة الصينية إن الصين منفتحة بشأن فكرة الانضمام إلى اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الأطلسي. وأدلى قاو فنغ المتحدث باسم الوزارة بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في بكين.

وفي الأسبوع الماضي، وقعت 15 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادي ومنها الصين على الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة لتأسيس أكبر تكتل للتجارة الحرة في العالم لا تشارك فيه الولايات المتحدة.

وفي وقت مبكر، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الصين ستواصل خفض رسومها الجمركية وستوسع واردات المنتجات والسلع المتطورة وتعهد في الوقت نفسه بدفع الإصلاحات ودعم نموذج نمو قائم على الابتكار.

وأضاف «سنواصل خفض الرسوم الجمركية والتكاليف المؤسسية...وسنوسع واردات المنتجات والخدمات المتطورة من جميع الدول» وذلك وفي كلمة مهمة ألقاها عبر اتصال فيديو أثناء المشاركة في نقاشات الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) قبيل قمة قادة المجموعة التي تُعقد غدا الجمعة عبر الإنترنت وتناقش مستقبل التعاون الدولي.

وذكر شي أن الصين ستواصل النمو بجودة أعلى عبر نموذج تنميتها الذي يستند إلى الابتكار التكنولوجي.

وأشار إلى أن الصين ستبرم اتفاقات تجارة حرة مع المزيد من البلدان وستروج لمبادرة الحزام والطريق على نحو يتسم بجودة عالية. (رويترز)

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