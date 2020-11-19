شكرا لقرائتكم خبر عن 11 شركة تفوز في مزايدة تنقيب عن الذهب في الصحراء المصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، الخميس إن 11 شركة عالمية ومحلية فازت في مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، النحاس والفضة، في الصحراء الشرقية في مصر.

وأضاف الوزير، الذي تستهدف بلاده مليار دولار استثمارات في قطاع التعدين سنويا، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالقاهرة أن الشركات تتضمن سبع شركات عالمية وأربع شركات محلية.

ومن الشركات الفائزة سنتامين الأسترالية والشركات الكندية باريك جولد وبي.تو جولد ولوتس جولد وريد.سي ريسورسيز وميداف المصرية والعبادي للتعدين وشمال افريقيا للتعدين ومناجم النوبة وإبداع فور جولد.

وكانت المزايدة تتضمن 320 قطاعا بمساحة إجمالية 56 ألف كيلو متر مربع.

وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي إن الشركات فازت بالتنقيب في 82 قطاعا بما يوازي 28 بالمئة من القطاعات التي كانت مطروحة في المزايدة.

من المعتقد أن الصحراء الشرقية لمصر غنية بالذهب لكن التعقيدات والعراقيل التنظيمية حالت لعقود دون فتحها أمام الاستثمارات الخاصة.

وأضاف الملا أنه سيتم فتح جولة ثانية من المزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب ومعادن وخامات أخرى مثل الفوسفات والحديد حتى أربعة أشهر تنتهي في 15 مارس آذار 2021.

كانت مصر سنت في 2019 قانونا جديدا للتعدين في مسعى لتشجيع أعمال التنقيب عن المعادن وإنتاجها.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر وقت لاحق اليوم إن المزايدة تقدمت لها 17 شركة عالمية ومحلية، وإن التزام الاستثمارات يبلغ حده الأدنى 60 مليون دولار في مراحل البحث الأولى. (رويترز)

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