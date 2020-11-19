شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للتنمية» يبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع المالديف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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التقى محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية اليوم في مقر الصندوق مع أمينة شبية، سفيرة جمهورية المالديف لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور خليفة القبيسي، نائب مدير عام الصندوق، ومحمد فيصل، نائب السفيرة وعدد من المسؤولين في الجانبين.

بحث الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، خاصة في ما يتعلق بتعزيز التعاون التنموي والاستثماري بين الصندوق وحكومة المالديف، والنظر في الفرص الاستثمارية المشتركة وإمكانية تنميتها.

وقال محمد سيف السويدي، إن صندوق أبوظبي للتنمية يرتبط بعلاقات وثيقة مع حكومة المالديف، حيث أسهم في تمويل العديد من المشاريع التنموية والاستثمارية التي كان لها دور مهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المالديف، وتمكينها من تجاوز التحديات التنموية.

وأضاف أن «زيارة السفيرة تأتي في إطار الحرص على التنسيق المشترك وبحث أوجه التعاون بين الجانبين، خاصة في مجال التعاون الاقتصادي، حيث يتطلع الصندوق إلى تعزيز الفرص الاستثمارية التي تزخر بها المالديف في كافة المجالات».

من جانبها، أشادت أمينة شبية بمستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين المالديف والإمارات، والدور الكبير الذي يلعبه صندوق أبوظبي للتنمية في دعم المشاريع التنموية والاستثمارية في المالديف، مؤكدة أهمية زيادة التعاون الاستثماري مع الصندوق لما توفره المالديف من بيئة جاذبة ومستقرة للاستثمارات الخارجية.

يذكر أن نشاط صندوق أبوظبي للتنمية في المالديف بدأ منذ عام 1978، حيث موّل مشاريع تنموية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 750 مليون درهم، غطت عدة قطاعات استراتيجية، كالمشاريع الإسكانية والمواصلات والطاقة.

كما قام الصندوق في عام 2018، بالاكتتاب في سندات صادرة عن حكومة المالديف بقيمة 370 مليون درهم، ما يعادل (100 مليون دولار) لتعزيز استراتيجية الحكومة وقدرتها على إيجاد التمويل اللازم في ظل توجهها للتوسع في عملية الإنفاق على المشاريع التنموية.