شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات «المركزي» تظهر قفزة في الودائع الحكومية خلال سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أظهرت بيانات المصرف المركزي، قفزة قوية في الودائع الحكومية في القطاع المصرفي خلال سبتمبر/ أيلول 2020 لتصل إلى 333.6 مليار درهم، مقارنة مع 280.5 مليار درهم في أغسطس/آب الماضي، أي بما يعادل 53.1 مليار درهم، بنمو 18.9%.

وبحسب البيانات، ارتفعت الودائع الحكومية منذ بداية العام 10.7%، فيما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 5.4%.

وارتفع إجمالي الودائع المصرفية في سبتمبر 2020 بنسبة طفيفة بلغت 0.4% إلى 1.907 تريليون درهم، مقابل 1.899 تريليون درهم في أغسطس/آب 2020، أي بنحو 8.2 مليار درهم، لترتفع منذ بداية العام 2%، بينما ارتفعت مقارنة مع سبتمبر 2019 بنسبة 5.8%.

استقرت ودائع المقيمين عند 1.716 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2020، بينما ارتفعت 4.1% منذ بداية العام و6.4% من سبتمبر 2019.

وتراجعت ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 12% بنحو 33.6 مليار درهم إلى 245.5 مليار درهم، مقارنة مع أغسطس، بينما ارتفعت على أساس سنوي 12.6%.

وتراجعت ودائع القطاع الخاص 1% إلى 1.095 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة مع أغسطس، بينما ارتفعت 3.5% من بداية العام و 5.8% من سبتمبر 2019.

1.8 تريليون درهم الائتمان

واستقر الائتمان بنهاية سبتمبر 2020 عند 1.804 تريليون درهم، مقارنة مع 1.801 تريليون درهم بنهاية أغسطس 2020، بينما ارتفع 2.6% منذ بداية العام، و 4.9% على أساس سنوي.

وتراجع الائتمان المحلي هامشياً بنهاية سبتمبر 2020 إلى 1.611 تريليون درهم، مقارنة مع أغسطس 2020، فيما ارتفع 1.2% منذ بداية العام، و 2.9% على أساس سنوي.

50 % نمو ائتمان الكيانات المرتبطة بالحكومة

وارتفع الائتمان الممنوح للكيانات المرتبطة بالحكومة والتي تملك فيها 50% وأكثر، 1.4% إلى 217.7 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة مع 214.7 مليار درهم، بنهاية أغسطس 2020، فيما ارتفعت 17.5% منذ بداية العام، و 21.7% مقارنة بسبتمبر 2019.

وتراجع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 0.7% بنهاية سبتمبر إلى 1.122 تريليون درهم، مقارنة مع أغسطس، فيما تراجع 1.1% منذ بداية العام، ويزداد التراجع بنسبة 2.5% بالمقارنة مع سبتمبر 2019.

واستقرت قروض الأفراد عند 326.7 مليار درهم بنهاية سبتمبر، مقارنة مع أغسطس، بينما تراجعت 1.7% منذ بداية العام و 2.1% مقارنة مع سبتمبر 2019.

وارتفع الائتمان الأجنبي 5.1% إلى 192.9 مليار درهم بنهاية سبتمبر، مقارنة مع أغسطس، وارتفع 16% منذ بداية العام، و 24.3% مقارنة مع سبتمبر 2019.

وبلغ الائتمان الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة بنهاية سبتمبر 92.6 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 3.5% منذ بداية العام، و9.1% من سبتمبر 2019.

عرض النقد

وارتفع عرض النقد «ن1» بنسبة 0.2 %، من 566.9 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس 2020، إلى 568.0 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2020 وقد جاء هذا نتيجة لارتفاع بنسبة 2.2 % في النقد المتداول خارج البنوك (17 % من «ن 1») على الرغم من انخفاض بنسبة 0.2 % في الودائع النقدية 83 % من عرض النقد «ن 1».

وانخفض عرض النقد «ن 2» بنسبة 3 %، من 1513.5 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس 2020 إلى 1468.7 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2020، ويُعزى ذلك إلى انخفاض بنسبة 4.8 % وبمقدار 45.9 مليار درهم في الودائع شبه النقدية (61.3 % من ن 2)، على الرغم من ارتفاع عرض النقد «ن 1».

وارتفع عرض النقد «ن 3» بنسبة 0.5 %، من 1797.1 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس 2020، إلى 1805.7 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2020. وقد ارتفع «ن 3» بسبب ارتفاع بنسبة 18.8 % وبمقدار 53.4 مليار درهم في الودائع الحكومية لدى البنوك التجارية والمصرف المركزي (18.7 % من ن 3)، على الرغم من انخفاض عرض النقد «ن 2».

وفي المجمل، خلال شهر سبتمبر 2020، ارتفع عرض النقد «ن 1» و«ن 3» بنسبة 0.2 % و 0.5 % على التوالي، في حين انخفض عرض النقد «ن 2» بنسبة 3.0

خلال شهر سبتمبر 2020، سجّلت القاعدة النقدية انخفاضاً بنسبة 0.1 %، وذلك نتيجة انخفاض بنسبة 2.1 % في الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى (19.0 % من القاعدة النقدية)، وانخفاض بنسبة 3.6 % في شهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك (36.3 % من القاعدة النقدية) على الرغم من ارتفاع بنسبة 2.3 % في النقد المصدر (26.7 % من القاعدة النقدية)، وارتفاع بنسبة 6.5 % في الاحتياطيات الإلزامية للبنوك 18.0 % من القاعدة النقدية.

نمو الأصول

ارتفعت أصول البنوك خلال سبتمبر 1% إلى 3.25 تريليون درهم، مقارنة مع 3.22 تريليون درهم في أغسطس، فيما ارتفعت 5.5% منذ بداية العام، و 7.6% على أساس سنوي.

وقفزت الحسابات الجارية والودائع لليلة واحدة منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر 2020 بنسبة 211% إلى 78.6 مليار درهم، فيما قفزت 271% مقارنة مع سبتمبر 2019، بينما تراجعت على أساس شهري 2%.

زيادة في إجمالي الاستثمارات

ارتفعت استثمارات البنوك في سبتمبر 2020 بنسبة 1.2% إلى 440.8 مليار درهم، مقارنة مع أغسطس 2020، فيما ارتفعت 10.5% منذ بداية العام، و 10.9% مقارنة مع سبتمبر 2019.

وتراجعت استثمارات البنوك في الأسهم 2.2% في سبتمبر 2020 إلى 8.7 مليار درهم و19.4% منذ بداية العام و 25% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الاستثمارات بنسبة 3.3% على أساس شهري في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 103.7 مليار درهم.

1.4 % نمو المخصصات الخاصة

وارتفعت المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة في سبتمبر 2020 بنسبة 1.4% إلى 111.5 مليار درهم، مقارنة مع أغسطس 2020، فيما ارتفعت 12.3% منذ بداية العام، و10.6% مقارنة مع سبتمبر 2019.

وتراجعت المخصصات العامة في سبتمبر العام الجاري 1.3% إلى 38.7 مليار درهم، بينما ارتفعت منذ بداية العام 17%، و8.7% منذ سبتمبر 2019.

حيازة الذهب

رفع مصرف الإمارات المركزي حيازاته من الذهب بنسبة تصل إلى 122% إلى 8.96 مليار درهم منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر 2020، مقابل 4.044 مليار درهم في شهر ديسمبر 2019، وقفزت الحيازة بنسبة 231% مقارنة مع سبتمبر 2019، فيما تراجعت هامشياً مقارنة مع أغسطس 2020.

السحوبات

وبلغت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي نحو 18.07 مليار درهم في سبتمبر، بزيادة 4.3 مليار درهم، مقارنة مع أغسطس، بينما وصلت السحوبات إلى 168 مليار درهم خلال 9 شهور.

الإيداعات

ووصلت قيمة الإيداعات النقدية في «المركزي» إلى 15.6 مليار في سبتمبر، ونحو 150.4 مليار منذ بداية العام.

قيمة الشيكات

وأظهرت إحصاءات «المركزي» أن قيمة شيكات نظام المقاصة خلال سبتمبر بلغ 84.22 مليار درهم، بتراجع 5.8% مقارنة مع أغسطس، فيما ارتفع عدد الشيكات 2% إلى 1.8 مليون شيك.

ووصلت القيمة الإجمالية للشيكات المقدمة لنظام المقاصة في الدولة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى 743.6 مليار درهم عن عدد إجمالي وصل إلى 15.8 مليون شيك مذ بداية العام.

أصول «المركزي»

ارتفعت الأصول الأجنبية في المصرف المركزي إلى 356.6 مليار درهم، بنهاية سبتمبر، مقارنة مع 355.2 مليار درهم بنهاية أغسطس، أي بنسبة 0.5%.

التحويلات

ارتفعت القيمة الإجمالية للتحويلات المالية للأفراد والبنوك عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بنحو 17% إلى 743 مليار درهم في سبتمبر، مقارنة مع أغسطس.

وبلغت قيمة تحويلات الأفراد في شهر أغسطس من العام الجاري نحو 283 مليار درهم وبلغت التحويلات بين البنوك 460 مليون درهم.

ووصل إجمالي التحويلات بين البنوك منذ بداية العام نحو 7.05 تريليون درهم.

تمويلات الأنشطة الاقتصادية

وفقاً للائتمان الممنوح للأنشطة الاقتصادية، بلغت تمويلات البنوك لقطاعي العقار والإنشاءات في سبتمبر نحو 326.77 مليار درهم، بنمو هامشي بلغ 0.1%، مقارنة مع يونيو 2020، بينما ارتفع منذ بداية العام 5% أي بنحو 15.6 مليار درهم.

وارتفعت تمويلات العقار بنسبة طفيفة بلغت 0.3% إلى 261.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر، مقارنة مع يونيو، فيما تراجعت تمويلات الإنشاء 1% إلى 65.16 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.

وارتفعت تمويلات الزراعة في سبتمبر 2020 بنسبة 18.6% إلى 2.159 مليار درهم بنهاية سبتمبر، مقارنة مع يونيو/حزيران الماضي، كما ارتفعت التمويلات للتعدين والمحاجر 11% إلى 12.724 مليار درهم.

وتراجعت تمويلات قطاع التصنيع 3.9% إلى 76.544 مليار درهم في سبتمبر مقارنة مع يونيو، كما انخفضت تمويلات قطاع الكهرباء والماء والغاز 2.5% إلى 26.02 مليار درهم.

وتراجعت تمويلات التجارة بنسبة 5.6% إلى 148.3 مليار درهم، كما تراجعت تمويلات قطاع النقل والتخزين والاتصالات 2.2% إلى 82.123 مليار درهم.

وارتفعت القروض الشخصية الاستهلاكية بنسبة هامشية بلغت 0.6% إلى 331.67 مليار درهم، فيما تراجعت القروض الشخصية بغرض الأعمال 0.7% إلى 98.285 مليار درهم.

انخفاض فروع وموظفي البنوك

تراجع عدد فروع البنوك الوطنية في سبتمبر 2020 بنحو 25 فرعاً إلى 559 فرعاً، مقارنة مع أغسطس 2020، فيما تراجع عدد الفروع منذ بداية العام بنحو 97 فرعاً.

وانخفض عدد الموظفين العاملين في البنوك الوطنية والأجنبية بنحو 1532 موظفاً إلى 33891 موظفاً بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة مع 35423 موظفاً بنهاية أغسطس 2020. وجاء التراجع الأكبر في عدد الموظفين من البنوك الوطنية بنحو 1497 موظفاً، ليصل إجمالي عدد الموظفين فيها إلى 26722 موظفاً حتى نهاية سبتمبر 2020، بينما تراجع عدد الموظفين في البنوك الأجنبية ب 35 موظفاً فقط إلى 7169 موظفاً بنهاية سبتمبر 2020.

ومنذ بداية العام، حتى نهاية سبتمبر 2020، تراجع عدد الموظفين في البنوك الوطنية ب 2951 موظفاً، في حين ارتفع عدد الموظفين في البنوك الأجنبية ب 1205 موظفين.