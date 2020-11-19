شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسهم أوروبا بهبوط وول ستريت.. و«تيسن كروب» تحتاج إلى خفض 5 آلاف وظيفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض، اليوم الخميس عقب خسائر حادة تكبدتها وول ستريت؛ إذ يخشى المستثمرون جولة أخرى من الإغلاقات بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا.

ونزل المؤشر ستوكس للأسهم الأوروبية 0.7%، فيما قادت القطاعات الشديدة التأثر بالنمو وهي النفط والغاز والبنوك والتعدين الخسائر في التعاملات المبكرة.

ودفعت أنباء مشجعة بشأن لقاح لـ«كوفيد- 19» المؤشر ستوكس 600 لمستويات لم يُجلها منذ فبراير/شباط في وقت سابق من الأسبوع الجاري والأسواق الأمريكية إلى مستويات قياسية.

وانخفض سهم المجموعة المتعثرة تيسن كروب 3.8% بعد أن قالت إنها ستحتاج إلى خفض خمسة آلاف وظيفة أخرى لتخفيف أثر أزمة فيروس كورونا على أنشطتها.

وهوى سهم طيران النرويج 15.7% بعد أن طلبت الشركة من محكمة أيرلندية الإشراف على إعادة هيكلة دينها الضخم مع سعيها لتجنب الانهيار.

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