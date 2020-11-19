شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم العالمية تسقط في فخ زيادة إصابات «كورونا» وقلق الركود الاقتصادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على انخفاض، الخميس، وسط مخاوف من ركود أكبر اقتصاد في العالم بسبب تنامي إصابات كوفيد-19 وزيادة لم تكن متوقعة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

نزل المؤشر داو جونز الصناعي 67.50 نقطة بما يعادل 0.23% إلى 29370.92 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.38 نقطة أو 0.23% ليسجل 3559.41 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 22.57 نقطة أو 0.19% إلى 11779.04 نقطة.

وارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على نحو مفاجئ الأسبوع الماضي، بعدما أدى إغلاق مزيد من الشركات للسيطرة على الانتشار المتصاعد لمرض كوفيد-19، إلى إطلاق موجة جديدة من تسريح العاملين وإبطاء تعافي سوق العمل.

قالت وزارة العمل الأمريكية، إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 742 ألفاً للأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر / تشرين الثاني، مقارنة مع 711 ألفاً في الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 707 آلاف في أحدث أسبوع.

من جهة أخرى، فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض، أمس الخميس عقب خسائر حادة تكبدتها وول ستريت؛ إذ يخشى المستثمرون جولة أخرى من الإغلاقات بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا.

ونزل المؤشر ستوكس للأسهم الأوروبية 0.7%، فيما قادت القطاعات الشديدة التأثر بالنمو وهي النفط والغاز والبنوك والتعدين الخسائر في التعاملات المبكرة.

ودفعت أنباء مشجعة بشأن لقاح ل«كوفيد- 19» المؤشر ستوكس 600 لمستويات لم يُجلها منذ فبراير/شباط في وقت سابق من الأسبوع الجاري والأسواق الأمريكية إلى مستويات قياسية.

وانخفض سهم المجموعة المتعثرة تيسن كروب 3.8% بعد أن قالت إنها ستحتاج إلى خفض خمسة آلاف وظيفة أخرى لتخفيف أثر أزمة فيروس كورونا على أنشطتها.

وهوى سهم طيران النرويج 15.7% بعد أن طلبت الشركة من محكمة أيرلندية الإشراف على إعادة هيكلة دينها الضخم مع سعيها لتجنب الانهيار.

من جهة أخرى، تراجعت الأسهم اليابانية لثاني جلسة، الخميس، بعدما أصدرت العاصمة طوكيو أعلى تحذير بشأن فيروس كورونا؛ إذ سجلت زيادة قياسية في حالات الإصابة اليومية، مما أثار مخاوف بشأن تعزيز القيود على النشاط الاقتصادي المحلي.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.36% إلى 25634.34 نقطة عند الإغلاق فيما عوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً خسائر مبكرة وأنهى الجلسة على ارتفاع 0.33 في المئة إلى 1726.41 نقطة بدعم من أسهم القطاع الصناعي.

وكان سهم أستيلاس فارما، الأسوأ أداء على المؤشر توبكس لأكبر 30 شركة أساسية؛ إذ نزل 2.21% يليه سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية الذي أغلق منخفضاً 1.52%.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً على المؤشر هي سهم داي ايتشي سانكيو الذي صعد 2.65 في المئة يليه سهم إيتوتشو كورب وزاد 2.28%.

(رويترز)