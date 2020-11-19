شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق نيويورك يدفع النفط للتخلي عن أعلى مستوى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض النفط من أعلى مستوى في شهرين، الخميس؛ حيث تم تطبيق قيود أكثر صرامة في الولايات المتحدة للحد من انتشار الفيروس، وخسرت العقود الآجلة 0.8% بعد ارتفاعها بنسبة 4.2% خلال الجلسات الثلاث السابقة بدعم الأنباء الإيجابية بشأن آفاق لقاح «كوفيد- 19». وفي تعاملات الخميس تخلى خام برنت عن مستوى 44 دولاراً للبرميل في حين هبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط متجهاً صوب 41 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط نحو 1% الأربعاء بفعل الآمال في أن ترجئ أوبك وحلفاؤها زيادة مزمعة في إنتاج الخام وبعد أن قالت فايزر إن لقاحها ل«كوفيد- 19» أكثر فاعلية مما ورد في تقارير سابقة. وتدعمت السوق أيضاً بزيادة دون المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

وقفز كلا العقدين برنت والخام الأمريكي نحو دولار بعد أن قالت «فايزر»: «إن النتائج النهائية للتجارب المتقدمة على لقاحها أظهرت فاعلية 95 في المئة. كانت الشركة قالت الأسبوع الماضي إن الفاعلية أكثر من 90 في المئة».

ويوم الاثنين، قالت مودرنا إن البيانات الأولية للقاحها أظهرت أيضاً فاعلية بنحو 95 في المئة.

وقال بيورنار تونهاوجن، مدير أسواق النفط في ريستاد إنرجي: «أسعار النفط ترتفع ارتفاعاً متواضعاً اليوم بفعل الآمال في أن تقرر أوبك بلس تأجيل زيادتها الإنتاجية المزمعة في يناير». (وكلات)