شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تسجل 46% من إصابات «كورونا».. وروسيا تقاوم العزل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رغم موجة التفاؤل التي تسود العالم بعد النجاحات التي حققتها بعض اللقاحات في الاختبارات السريرية، إلا أن الوباء لا يزال يسجل أرقاماً قياسية في العديد من البلدان، فقد تخطت روسيا عتبة المليوني إصابة، فيما وصلت الإصابات في جنوب شرق آسيا إلى حاجز عشرة ملايين، وفقدت الولايات المتحدة ربع مليون إنسان جراء الوباء، في حين قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، امس الخميس، إن أوروبا تأمل بأن يكون هناك تعاون أوثق مع الولايات المتحدة لمواجهة وباء فيروس كورونا، والتوزيع العالمي للقاح المضاد له بمجرد أن يتولى جو بايدن منصبه رئيساً للولايات المتحدة.

قيود صارمة

وتجاوزت إصابات فيروس كورونا في روسيا حاجز المليوني إصابة، بعد أن سجلت البلاد زيادة قياسية في الإصابات والوفيات. وروسيا التي تطبق برنامجاً ضخما لفحوص الفيروس ويبلغ عدد سكانها نحو 145 مليون نسمة، هي خامس أكبر دولة من حيث الإصابات بكورونا في العالم، بعد الولايات المتحدة، والهند، والبرازيل، وفرنسا.

وبالرغم من الارتفاع الأخير في حالات الإصابة قاومت السلطات فكرة فرض قيود للعزل العام مماثلة لما حدث في وقت سابق من العام. وبدلاً من ذلك، فرضت السلطات قيوداً صارمة تشمل وضع الكمامات، وأكدت على أهمية النظافة العامة والتباعد الاجتماعي، وفرضت بعض المناطق إجراءاتها الخاصة بها. وسجل مركز التصدي لأزمة فيروس كورونا، امس الخميس، 23610 إصابات جديدة، و463 وفاة مرتبطة بمرض «كوفيد-19».

وقال المركز إن موسكو، هي أكثر المناطق تضرراً بالفيروس في البلاد، وتشمل القيود المفروضة هناك التعليم عن بعد لطلبة المدارس الثانوية، وإغلاقاً خلال الليل للحانات، والمطاعم، والمقاهي.

تدابير أمريكية

وفي الولايات المتحدة تخطى عدد وفيات كورونا عتبة الربع مليون، في وقت أعلنت نيويورك أنها ستغلق المدارس للحد من ارتفاع أعداد الإصابات، بينما اتّخذت احتجاجات مناهضة للقيود في أوروبا منحى عنيفاً.

وأفادت حصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكنز، بأن الولايات المتحدة سجّلت حتى الآن 250,426 وفاة بالفيروس، هي أعلى حصيلة وفيات على الصعيد الوطني يتم الإبلاغ عنها عالمياً. وفرضت ولايات ومدن أمريكية سلسلة قيود جديدة تشمل العزل المنزلي، ومنع تناول الوجبات داخل المطاعم، والمقاهي، والحد من التجمّعات، في ظل ارتفاع عدد الإصابات في أنحاء البلاد، حيث سُجّلت أكثر من 157,950 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، أمس الأول الأربعاء.

وقال رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلازيو، إن مدارس المدينة العامة البالغ عددها 1800 ستنتقل إلى الدراسة عن بعد اعتباراً من الخميس، بعدما سجّلت نيويورك معدّل إصابات على مدى سبعة أيام بلغ ثلاثة في المئة. وشدد على أن «علينا مواجهة الموجة الثانية لكوفيد-19». وجاءت التدابير المشددة في ثاني كبرى المدن الأمريكية لجهة عدد السكان، على الرغم من تعزيز شركة فايزر العملاقة للأدوية الآمال حيال نهاية محتملة للوباء عبر الإعلان عن تحقيق لقاحها نتائج أفضل.

الأكثر تضرراً

في الأثناء، لا تزال أوروبا المنطقة الأكثر تأثّراً، حيث سجّلت 46 في المئة من إجمالي عدد الإصابات الجديدة التي سجّلت في العالم، و49 في المئة من الوفيات الأسبوع الماضي، بحسب منظمة الصحة العالمية. وأودى «كوفيد-19» بأكثر من 1,3 مليون شخص في العالم، بينما سجّلت إصابة 55 مليوناً منذ ظهر الوباء في الصين أواخر العام الماضي، بحسب تعداد لفرانس برس استند إلى مصادر رسمية.

وفي سويسرا، التي تعد بين أكثر البلدان الأوروبية تضرراً، حذّرت «الجمعية السويسرية لطب العناية المشددة» من أن وحدات العناية المركزة «امتلأت جميعها عملياً». وتمّت إضافة المزيد من الأسرّة، ودعي الجيش لدعم جهود السيطرة على الوباء في عدة مناطق.

جنوب آسيا

أما في جنوب شرق آسيا، التي تضم الهند وبنجلاديش وباكستان وبوتان ونيبال والمالديف وسريلانكا، فقد تخطت الإصابات بكورونا حاجز عشرة ملايين حالة، وتأتي الهند في مقدمة تلك الدول، تمثل منطقة نسبة 18 في المئة من إجمالي الإصابات العالمية بالفيروس، كما تمثل نسبة 11 في المئة من حصيلة وفيات بكوفيد-19 في العالم.

وتأتي المنطقة في المرتبة الثانية بعد أمريكا الشمالية من بين المناطق التي تخطت فيها إصابات كوفيد-19 حاجز العشرة ملايين إصابة، وتمثل دول جنوب آسيا نسبة 23 في المئة من سكان العالم البالغ عددهم 7.59 مليار نسمة.

وتمثل الهند، وهي الدولة الآسيوية الوحيدة التي تأتي ضمن قائمة أعلى عشر دول منكوبة بالفيروس، نسبة تقارب 90 في المئة من إجمالي الإصابات والوفيات بالفيروس في منطقة جنوب آسيا.

أما جارتها بنجلاديش، فتعتبر ثاني أكثر دولة متضررة بالفيروس في جنوب آسيا بعد أن سجلت 438 ألف حالة. وقرر المسؤولون هناك الأسبوع الماضي تمديد فترة إغلاق المدارس، وغيرها من المؤسسات، أما الوضع في باكستان فليس افضل حالاً، فالإصابات إلى تصاعد منذ يوم الجمعة الماضي. (وكالات) «وكالات»