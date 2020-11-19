شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى لصندوق النقد: لن تتوقف المساعدات للدول رغم جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أنه تم تنفيذ مشروع مارشال بعد الحرب العالمية الثانية، لكنه قد لا يمكن تنفيذه حاليا، لاختلاف الأوضاع وارتباط الفترة السابقة بالحرب والسلام، وواقعيا لا يمكن تنفيذ هذا المشروع مرة أخرى وصرف نحو 800 مليار دولار مساعدات قيمة ما تم إنفاقه وقتها بتقييم الفترة الحالية.

وأضاف محمود محيى الدين ، مع الإعلامى حمدى رزق، على قناة صدى البلد، أن المساعدات الإنمائية والإنسانية موجودة، لكن الرقم فى تراجع نتيجة تراجع دخول الدول المانحة والتى تراجعت بنسبة 5%، لافتا أن المساعدات الإنسانية ستستمر مستقبلا.

وأشار محيى الدين، أن دولة مثل الصين نجحت في مكافحة الفقر من خلال النمو الاقتصادى والتجارى وبالتالى أعلنت أنه لا يوجد لديها مواطن واحد يعاني من الفقر المدقع مثلها مثل كوريا واليابان، مما يدعونا للتوجه شرقا للاستفادة من تلك التجارب، مع الحفاظ على علاقاتنا بمختلف الدول، معتبرا أن التعاون الدولى ليس منح أو هبات بقدر الاستثمار وفتح أفاق التجارة.

وأوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة تحدث عن أهمية التعاون للتعامل مع الجائحة الصعبة والتى فقدها الملايين وظائفهم بسببها، بخلاف النزاعات التجارية.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من كورونا وتغيرات المناخ والصراعات التجارية والمنظومة النووية وزيادة الفقراء، حيث أصبح العالم أكثر انحرافا عن تحقيق التنمية المستدامة 2030، ومع ذلك أنا متفائل بالمستقبل ومساندة الدول لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا وكذلك التغيرات المناخية فى ظل تعدد الكتل الاقتصادية الكبيرة مما يوفر لنا فرصة.