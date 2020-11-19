كيف تغيرت أسعار الذهب والعملات فى تداولات اليوم الخميس؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس في سوق الصاغة بقيمة 5 جنيهات بمستهل التعاملات، وفق آخر تحديث للأسعار بالسوق، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 815 جنيهًا للجرام حتى صياغة هذه السطور، وذلك على خلفية هبوط سعر أوقية الذهب عالميًا إلى 1862 دولار.

أسعار الذهب اليوم: الذهب عيار 18 سجل 698 جنيها. أسعار الذهب اليوم: الذهب عيار 18 سجل 698 جنيها. الذهب عيار 21 سجل 815 جنيها للجرام. الذهب عيار 24 سجل 931 جنيها. وتباينت أسعار العملات اليوم الخميس 19-11-2020، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث سجل سعر الدولار اليوم 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدولار اليوم: 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى: بلغ 18.44 جنيه للشراء، 18.60 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.61 جنيه للشراء، 20.83 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.61 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

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