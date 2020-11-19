شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى لصندوق النقد: الدين المصرى فى الحدود الآمنة وصرف 1.6 مليار دولار قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أنه من المهم زيادة الإدخار وجذب الاستثمار فى الوقت نفسه كبديل عن الاقتراض لعدم توفر التمويل، وهذا يمكن تحقيقه بالصادرات، كاشفا أن أوضاع الدين المصرى حاليًا جيدة وفى الوضع الأمن- جاء ذلك مع الإعلامي حمدي رزق على قناة صدى البلد.

أضاف محمود محيى الدين، أن مسالة التصدير مهمة للغاية، لتحقيق النمو بجانب الاستفادة من عودة السياحة بمعدلاتها المرتفعة أمر مهم للغاية، مطالبًا باستكمال برنامج الإصلاح، وعدم التخلي عنه مع رفع معدل النمو لـ7% مثل فيتنام وكمبوديا وهى دول قريبة منا في الظروف ولديها فرص للنمو.

وحول وجود خبراء صندوق النقد الدولى فى مصر، أشار أن مصر لديها اتفاق مع الصندوق بـ8 مليارات دولار على شرائح، وبالتالى خبراء الصندوق يراجعون تلك الأمور منها السياسات النقدية وغيرها من الأمور الاقتصادية، بحيث يتم صرف 1.6 مليار دولار خلال الأسابيع القادمة لمصر من التمويل.

وأوضح أنه من المهم أن يساعد تقرير الصندوق النقد مصر فى جذب الاستثمارات، ولا سيما أنه تقرير إيجابى عن مصر، فى وقت الأزمات العالمية الشديدة.