شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 1.08% خلال جلسات الأسبوع المنتهي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 10898.67 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2010.25 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.88% مغلقًا عند مستوى 2937.87 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.04% مغلقًا عند مستوى 12955.46 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.50% ليغلق عند مستوى 1080007.56 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 200 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 629.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.01%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 317.2 مليار جنيه إلى 316.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.3%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 200 مليار جنيه إلى 199.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 517.3 مليار جنيه إلى 516.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%، ونزل رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.5 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 16.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.543 مليار ورقة منفذة على 254 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.318 مليار ورقة منفذة على 236 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالي قيمة التداول فيها نحو 27.4 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 67.2 مليون ورقة منفذة على 2645 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 51.52% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 48.48%، وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 749.8 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 75.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 3.6 مليار جنيه، بحجم تداول 1.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 113.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 6.8 مليار جنيه بحجم تداول 2.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 188.8 ألف عملية.