شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الأسترالي رغم صدور بيانات اقتصادية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو هامشي خلال تداولات اليوم الخميس على الرغم من صدور بيانات اقتصادية قوية في أستراليا.



وكشفت بيانات حكومية عن أن الاقتصاد الأسترالي أضاف 178.8 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى خسارة 26.7 ألف وظيفة خلال أكتوبر/تشرين الأول بعد فقدان 42.5 ألف وظيفة خلال سبتمبر/أيلول.



وعلاوة على ذلك، ارتفع معدل البطالة في أستراليا إلى 7% خلال الشهر الماضي من 6.9% خلال سبتمبر/أيلول بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع عند 7.1%.



هذا، وقد وقعت عملات المخاطرة تحت الضغوط اليوم في ظل تصاعد أزمة فيروس كورونا وتفشي الفيروس سريعاً في الكثير من الدول على مستوى العالم مما اضطر الحكومات لإعادة فرض قيود إغلاق جديدة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 19:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7286، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7307 في حين سجل أقل سعر عند 0.7255.