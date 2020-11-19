شراكة أكاديمية للتدريب في التقنيات الحديثة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الأكاديمية السعودية الرقمية التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس مذكرة تفاهم مع (أكاديمية الاتصالات السعودية) التي تعد إحدى مبادرات شركة الاتصالات السعودية STC، بهدف تجسيد مبدأ التعاون الذي يسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة، وتحقيق تطلعات الجهتين في التعاون البناء في المجالات المشتركة، ووضع إطار لذلك لإثراء العمل بالجانبين المهني والعملي، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات القيادة والتكنولوجيا الرقمية.

ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية الرقمية محمد السحيم، ونائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة الاتصالات السعودية عميد أكاديمية الاتصالات السعودية المهندس أحمد الغامدي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

واتفق الطرفان على المشاركة في تدريب وتطوير الفئات المستهدفة للطرفين من حديثي التخرج ومن هم على رأس العمل والقيادات في مجالات التقنيات الرقمية (تقنيات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وعلوم تحليل البيانات، وتقنيات الاتصالات الرقمية الحديثة، والقيادة الرقمية)، والاستفادة المشتركة من كفاءات ومهارات المستفيدين من البرامج التدريبية، إضافة إلى التعاون المشترك بإقامة الفعاليات والمؤتمرات وورش العمل والأنشطة، وبحث سبل الرعاية المشتركة للبحوث والمتميزين في المجالات التي تهم الطرفين، والاستفادة من مرافق الطرفين، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية في مجال التدريب والتطوير، وتقديم اختبارات قياس وتقييم قدرات وكفاءات للمتدربين والموظفين والقيادات وتصميم الاحتياجات والخطط التطويرية.

تأطير الشراكة

وأوضح السحيم أن الشراكة مع (أكاديمية الاتصالات السعودية) تدعم جهود الوزارة ممثلة في الأكاديمية والمعنية بالارتقاء بالكفاءات الرقمية الوطنية، مشيرا إلى أن الأكاديمية تتابع منذ فترة البرامج التي تقدمها الأخرى في سبيل ذات الهدف؛ لذا كان الحرص على تأطير شراكتنا بما يسمح لنا بتوسيع نطاق وصولنا إلى المزيد من أبناء وبنات الوطن، متمنيا أن تكون هذه الاتفاقية خطوة أولى في رحلة تعاون طويلة مع الأكاديمية وأن نتمكن من الاستفادة من خبرتهم ومعارفهم لتطوير مناهج مخصصة في المجالات التعليمية والتطويرية والتقنية تسهم في تأهيل الكوادر الوطنية للوظائف النوعية في مجال التقنيات الحديثة والمتقدمة، وتنمية قدرات الموهوبين والمبدعين في المهارات الرقمية، وتوظيف طاقاتهم الإبداعية لتقديم ابتكارات نوعية تدعم مسيرة التحول الرقمي بوصفه واحدا من أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 على صعيد بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، ومستقبل أفضل للمملكة.

مهن المستقبل

وأشار الغامدي إلى أن التعاون مع وزارة الاتصالات ممثلة في الأكاديمية خطوة مهمة في مسيرتنا كمؤسسة وطنية تضع نصب أعينها تأهيل وتطوير القدرات الرقمية لأبناء وبنات الوطن، مؤكدا على أن التزام (الأكاديمية السعودية الرقمية) بتنمية رأس المال البشري في القدرات الرقمية وربطها بمهن المستقبل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.