دعوة الجهات الحكومية لتبني تقنيات إنترنت الأشياء لتقديم خدمات ابتكارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال ورشة عمل عن خدمات إنترنت الأشياء ودورها في تعزيز الخدمات الحكومية، دعوتها للجهات الحكومية لتبني تقنيات إنترنت الأشياء؛ لتقديم خدمات ابتكارية ورائدة، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وحضر الورشة ممثلون لأكثر من 50 جهة حكومية، بالإضافة لمجموعة من مقدمي الخدمات في المملكة.

وتناولت الورشة المنفذة عن بعد التقنيات الناشئة «إنترنت الأشياء « وضرورة الاستثمار فيها، بعد أن أصبحت خيارا استراتيجيا وركنا أساسيا ومهما للنهوض بعدد من الصناعات والرقي بالخدمات في شتى المجالات.

وجرى استعراض أدوار هيئة الاتصالات نحو تحفيز الاستثمار في خدمات إنترنت الأشياء، وتنمية السوق المحلي، وعملها على سد الفجوات بين العرض والطلب، إضافة إلى جهودها في توعية ودعم الجهات الحكومية لتبني تقنيات إنترنت الأشياء.

وتحدث مدير عام التقنيات الناشئة بالهيئة الدكتور خالد الشثري عن أبرز الأعمال التي قامت بها الهيئة في تنظيم وتمكين إنترنت الأشياء، منها قيام الهيئة في وقت سابق باعتماد ونشر الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء، وترخيص تقديم خدمات مشغل الشبكات الافتراضية لإنترنت الأشياء (IoT-VNO)، والإسهام في نشر تقنيات الاتصال لإنترنت الأشياء مثل تقنية NB-IoT، إلى جانب استحداث ترخيص تقديم خدمات إنترنت الأشياء باستخدام الترددات المعفاة من الترخيص.

من جانبها قدمت عدد من الشركات الوطنية العاملة في مجال إنترنت الأشياء وخدماتها تعريفا بكيفية الاستفادة من الخدمة في تعزيز مبادرات وخدمات الجهات الحكومية، قبل أن تختتم ورشة العمل بنقاش مفتوح حول خدمات إنترنت الأشياء والتقنيات الناشئة.