شكرا لقرائتكم خبر إتاحة الإفراغ العقاري الالكتروني عبر مصرفي الإنماء والراجحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الوزارة، في بيان أمس، أن الخدمة تمكن المستفيدين من بيع ونقل الملكية العقارية عبر بوابة ناجز najiz.sa، وفق إجراءات آمنة تضمن حقوق جميع الأطراف، دون الحاجة لزيارة كتابات العدل أو المصارف لإصدار شيك مصدق بالمبايعة.وأكدت أن التوسع في إجراء الخدمة يهدف إلى خدمة شريحة أكبر من المستفيدين عبر إتاحة إيداع مبالغ الصفقات العقارية في حساباتهم البنكية لدى مصرفي الإنماء، والراجحي، أو البنك الأهلي التجاري، وذلك في عملية الكترونية متكاملة تبدأ من قبول الأطراف الصفقة وتحويل المبلغ للبائع ونقل ملكية العقار للمشتري، وذلك بشكل الكتروني متكامل دون تدخل بشري ودون أي حاجة لزيارة المصرف أو كتابة العدل لإتمام الصفقة.
واشترطت الوزارة لنقل ملكية العقار الكترونيا، أن يكون البيع مباشرا بين البائع والمشتري دون وكلاء، وأن يكون الطرفان سعوديين، ولديهما حساب مفعل في «أبشر».
بنوك تقدم خدمة الإفراغ العقاري الالكتروني:
- البنك الأهلي التجاري
- مصرف الإنماء
- مصرف الراجحي
- خدمة شريحة أكبر من المستفيدين عبر إتاحة إيداع مبالغ الصفقات العقارية في حساباتهم البنكية لدى الإنماء، الراجحي، الأهلي التجاري
- تمكين المستفيدين من بيع ونقل الملكية العقارية بشكل الكتروني وسهل ووفق إجراءات آمنة تضمن حقوق جميع الأطراف
- تبدأ من قبول الأطراف الصفقة
- تحويل المبلغ للبائع
- نقل ملكية العقار للمشتري
شروط نقل ملكية العقار الكترونيا:
- أن تتم العملية خلال 24 ساعة بعد إنشاء الطلب وقبوله من قبل المشتري
- أن يكون البيع مباشرا بين البائع والمشتري دون وكلاء
- أن يكون الطرفان سعوديين
- أن يكون لديهما حساب مفعل في »أبشر«
كانت هذه تفاصيل خبر إتاحة الإفراغ العقاري الالكتروني عبر مصرفي الإنماء والراجحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.