إتاحة الإفراغ العقاري الالكتروني عبر مصرفي الإنماء والراجحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسعت وزارة العدل خدمة الإفراغ العقاري الالكتروني، بإتاحة الخدمة عبر بنوك إضافية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لتشمل المتعاملين مع مصرفي الإنماء والراجحي، بجانب البنك الأهلي التجاري.

وأوضحت الوزارة، في بيان أمس، أن الخدمة تمكن المستفيدين من بيع ونقل الملكية العقارية عبر بوابة ناجز najiz.sa، وفق إجراءات آمنة تضمن حقوق جميع الأطراف، دون الحاجة لزيارة كتابات العدل أو المصارف لإصدار شيك مصدق بالمبايعة.

وأكدت أن التوسع في إجراء الخدمة يهدف إلى خدمة شريحة أكبر من المستفيدين عبر إتاحة إيداع مبالغ الصفقات العقارية في حساباتهم البنكية لدى مصرفي الإنماء، والراجحي، أو البنك الأهلي التجاري، وذلك في عملية الكترونية متكاملة تبدأ من قبول الأطراف الصفقة وتحويل المبلغ للبائع ونقل ملكية العقار للمشتري، وذلك بشكل الكتروني متكامل دون تدخل بشري ودون أي حاجة لزيارة المصرف أو كتابة العدل لإتمام الصفقة.

واشترطت الوزارة لنقل ملكية العقار الكترونيا، أن يكون البيع مباشرا بين البائع والمشتري دون وكلاء، وأن يكون الطرفان سعوديين، ولديهما حساب مفعل في «أبشر».

بنوك تقدم خدمة الإفراغ العقاري الالكتروني:

البنك الأهلي التجاري

مصرف الإنماء

مصرف الراجحي

هدفان لزيادة عدد البنوك:

خدمة شريحة أكبر من المستفيدين عبر إتاحة إيداع مبالغ الصفقات العقارية في حساباتهم البنكية لدى الإنماء، الراجحي، الأهلي التجاري

تمكين المستفيدين من بيع ونقل الملكية العقارية بشكل الكتروني وسهل ووفق إجراءات آمنة تضمن حقوق جميع الأطراف

عملية الكترونية متكاملة:

تبدأ من قبول الأطراف الصفقة

تحويل المبلغ للبائع

نقل ملكية العقار للمشتري

شروط نقل ملكية العقار الكترونيا: