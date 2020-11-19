شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: القصر الأغلى في مزاد علني للبيع بـ 160 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتم طرح قصر أودفار-هازي الفاخر في مزاد بـ 160 مليون دولار مما يجعله أغلى طرح في المزاد على الإطلاق.

وسيتم بيع العقار الذي تبلغ مساحته تسعة أفدنة في بفرلي هيلز، والمسمى فيلا فيرنزي، لمن يدفع أعلى سعر بواسطة كونسيرج للمزادات الشهر المقبل ومن دون شيك ضمان. يذكر أن مالك العقار الملياردير ستيفن أودفار-هازي قام بإدراج العقار أول مرة في 2018 مقابل 165 مليون دولار.

وتقع فيلا فيرنزي على ثلاث قطع أرض في كاليفورنيا وتتصل بالسوق. وقال أودفار-هازي في بيان: «نتطلع إلى العثور على مالك فريد من نوعه مثل هذه القطعة من العقارات في يوم المزاد».

العقار هو الأكبر في نورث بيفرلي بارك، وهو مجمع حصري جذب يوماً لينزل واشنطن وإيدي مرفي وسلفيت ستالون ورود ستيوارت.

ويحتوي العقار على أكثر من 20 ألف قدم مربعة من مساحة المعيشة، مع 3 مساكن للضيوف و 13 غرفة نوم و17 حماماً و8 حمامات ضيوف.

تم بناء المنزل على مدى خمس سنوات من قبل المهندس المعماري ويليام هابلينسكي، ويتميز بأرضيات من الرخام والحجر ومداخل مقوسة ومدافئ متعددة. وتتضمن الحدائق حمام سباحة ومنزل مسبح وملعب تنس ومسارات للمشي.

ويعد أودفار-هازي، الذي هاجر إلى نيويورك من المجر عندما كان صغيراً، أحد مؤسسي صناعة تأجير الطائرات. وهو الرئيس التنفيذي لشركة Air Lease. تقدر فوربس ثروته الصافية بـ 4 مليارات دولار.

كان أغلى منزل تم بيعه سابقاً في المزاد عبارة عن قصر مطل على المحيط في هيلزبورو بيتش بولاية فلوريدا. وتم إدراج العقار الذي تبلغ مساحته 30 ألف قدم مربعة، والمعروف باسم بلايا فيستا آيل، مقابل 159 مليون دولار في عام 2015. وبيع في مزاد علني في عام 2018 مع مزادات كونسيرج مقابل 42.5 مليون دولار.