وول ستريت تتعثّر مع ارتفاع غير متوقع في إعانات البطالة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، الخميس، وسط مخاوف من ركود أكبر اقتصاد في العالم بسبب تنامي إصابات كوفيد-19 وزيادة لم تكن متوقعة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

نزل المؤشر داو جونز الصناعي 67.50 نقطة بما يعادل 0.23% إلى 29370.92 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.38 نقطة أو 0.23% ليسجل 3559.41 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 22.57 نقطة أو 0.19% إلى 11779.04 نقطة.

وارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على نحو مفاجئ الأسبوع الماضي، بعدما أدى إغلاق مزيد من الشركات للسيطرة على الانتشار المتصاعد لمرض كوفيد-19، إلى إطلاق موجة جديدة من تسريح العاملين وإبطاء تعافي سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 742 ألفاً للأسبوع المنتهي في 14

نوفمبر / تشرين الثاني، مقارنة مع 711 ألفاً في الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 707 آلاف في أحدث أسبوع.

وكانت الطلبات تراجعت من ذروة 6.867 مليون المسجلة في مارس/آذار بعد إعادة نحو 80% من الموظفين المسرحين تسريحا مؤقتا في مارس/آذار، وأبريل/نيسان إلى العمل. (رويترز)

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