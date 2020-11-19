شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة «دانة غاز» تحيل «توزيع الأرباح» إلى لجنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” أحال مجلس إدارة شركة «دانة غاز» موضوع سياسة توزيع الأرباح لتتم مناقشتها أمام لجنة تسيير أعماله، كما وافق على خطة عمل الشركة للأعوام الخمسة القادمة والميزانية لعام 2021.

وأشارت الشركة في إفصاح على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن المجلس اطلع خلال اجتماعه على سير عملياتها في مصر والإمارات وكردستان العراق، وناقش كذلك خطط تمويل الشركة.

واطلع المجلس أيضاً على تقرير عن إدارة المخاطر للشركة ووافق على خطة التدقيق لعام 2021، وصادق على البيانات الأولية للربع الثالث لعام 2020.

كما اطلع على تقرير عن الدليل الجديد لحكومة الشركات وتقرير عن سير الدعاوى القانونية ودعاوى التحكيم، إضافة إلى مسائل روتينية.

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