شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعتزم استثمار 20 مليار ريال في الذكاء الاصطناعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السعودية، الخميس، أنها تنوي استثمار 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بينما تسعى لتنويع اقتصادها. وكانت المملكة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، أطلقت الشهر الماضي استراتيجية للذكاء الاصطناعي، بهدف جذب الاستثمارات لخطة التنويع الاقتصادي بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي تأسست عام 2019، عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي خلال جلسة حوارية على هامش اجتماعات مجموعة العشرين: «ستستثمر السعودية من الآن إلى عام 2030، ما مقداره 20 مليار ريال» في الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: «نرمي لأن نؤسس أكثر من 300 شركة ناشئة في الذكاء الاصطناعي من الآن حتى حلول عام 2030 (...) ونطمح لأن يكون الذكاء الاصطناعي مكوناً لاقتصاد بديل من خلال الشركات الناشئة وشركات الابتكار».

وتابع الغامدي: «ننظر للذكاء الاصطناعي على أنه مصدر توفير ودخل إضافي»، مشيراً إلى أنه ستكون هناك حصة للاستثمارات الخارجية، وأخرى للمحلية في هذا القطاع. (وكالات)

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