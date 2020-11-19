شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النقبي: مواجهة الذيد صعبة والمنافسة قوية في «الهواة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد محمد سعيد النقبي، القطب الرياضي ولاعب نادي دبا الحصن السابق، بردة الفعل القوية للاعبي الحصن في المباراة الافتتاحية بدوري الدرجة الأولى، أمام مصفوت وحصد النقاط الثلاث، بعد الفوز بنتيجة 3-2، وأوضح أن المنافسة ستكون قوية في الموسم الجديد، بسبب الندية الكبيرة بين الأندية التي تبحث عن التأهل لدوري الخليج العربي في الموسم المقبل.

وامتدح النقبي الجهود الكبيرة التي يقوم بها مجلس إدارة النادي بقيادة إبراهيم بغداد الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس ومحمد راشد سرور، مشرف الفريق الأول، فضلاً عن الجهازين الفني والإداري واللاعبين، لتحقيق نتائج مشرفة في الدوري، وطالب بضرورة طي صفحة مباراة مصفوت وتعزيز درجة التركيز قبل لقاء الذيد ضمن الجولة الثانية للمنافسة، وطالب أيضاً بعدم التقليل من خطورة المنافس، استناداً إلى خسارته الأولى أمام فريق الإمارات 1-3.

وقال النقبي: بكل تأكيد، لكل مباراة ظروفها، وعندما يفكر دبا الحصن في المنافسة على النتائج القوية في الدوري فيجب أن يدرك جيداً أهمية تجميع النقاط في كل المباريات، والعمل على التفاصيل البسيطة التي يمكن أن تحسم الأمور وهذا ما يجب العمل عليه، لأن هناك منافسة قوية تستدعي مضاعفة التركيز، مواجهة الذيد صعبة،ولكن الفريق سيكون على قدر التحدي.

وأكد النقبي أن المبادرات التي يقوم بها لتحفيز اللاعبين بعد المباريات على غرار الموسم الماضي، أقل ما يمكن أن يقدمه لهذا الصرح الرياضي الشامل الذي يؤسس لمرحلة مهمة من العمل الاستراتيجي لاستشراف المستقبل وحتى تمثل دافعاً مشرفاً لإظهار الشخصية القوية التي تقود في نهاية الأمر إلى تحقيق التطلعات المرجوة للنادي وجماهيره.

