شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج فى نهاية الأسبوع..والأسواق الإماراتية تخسر 3.5 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.5% خاسراً 42.77 نقطة ليغلق عند مستوى 8578.42 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.33% خاسراً 7.84 نقطة ليغلق عند مستوى 2316.11 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 380 مليون درهم ليغلق عند إلى 325.07 مليار درهم، ونزل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.78% خاسراً 38.65 نقطة ليغلق عند مستوى 4913.714 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 720.087 مليار درهم، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.49% رابحاً 7.11 نقطة ليغلق عند مستوى 1452.08 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.5% خاسراً 42.77 نقطة ليغلق عند مستوى 8578.42 نقطة، فيما صعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.05% رابحاً 9.75 نقطة ليغلق عند مستوى 20333.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 429.9 مليون سهم بقيمة 12.3 مليار ريال.

وهبط 15 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.17%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.93%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.73%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.71%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.67%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.58%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.44%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.41%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 5.96%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.94%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.68%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.59%.

وقفز 68 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "طباعة وتغليف" بنسبة 10%، ثم سهم "فيبكو" بنسبة 9.92%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 9.90%، فيما تراجع 121 سهماً على رأسها سهم "صناعة الورق" بنسبة 5.48%، ثم سهم "صدق" بنسبة 4.66%، ثم سهم "حلواني إخوان" بنسبة 2.96%، فيما تصدر سهم "صادرات" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 736 مليون ريال سعودي.

بورصة دبى

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.33% خاسراً 7.84 نقطة ليغلق عند مستوى 2316.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 160.7 مليون سهم محققة ما قيمته 234.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3062 صفقة لعدد 30 سهماً، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.91%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.63% ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ثم قطاعي النقل والعقارات بنسبة 0.16%، 0.05%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.66%.

وقفز 12 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 14.66%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 1.96%، فيما تراجعت 15 سهماً على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.81%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 1.77%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 17.1 مليون ورقة بقيمة 52.1 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.32%.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.78% خاسراً 38.65 نقطة ليغلق عند مستوى 4913.714 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 720.087 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 187 مليون سهم، بقيمة 550.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 2989 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.38%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.79%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.47%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.37%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.85%، ثم قطاعي العقار والخدمات بنسبة 0.71%، 0.58%، على التوالي.

وارتفع 14 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 12.68%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 3.85%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 2.77%، فيما تراجعت 12 سهماً على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 4.81%، ثم سهم شركة دار التمويل بنسبة 4.4%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 2.78%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 98.7 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.7%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.49% رابحاً 7.11 نقطة ليغلق عند مستوى 1452.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 5 ملايين سهم بقيمة 1.1 مليون دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 18.99% مدفوعة بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 6.67%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.82%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.20%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 7.86% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.20%.

كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 7.47% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.76%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.93% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.34%.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.37% خاسراً 140.80 نقطة ليغلق عند مستوى 10107.65 نقطة، وبلغ حجم التداول 160 مليون سهم بقيمة 421.7 مليون ريال عبر تنفيذ 9463 صفقة، وتراجع 39 سهماً، وارتفعت 8 أسهم، فيما استقر سهم واحد، وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.21%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.32%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.28%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.08%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38%، فيما ارتفع قطاع النقل وحيداً بنسبة 0.88%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.82% رابحاً 45.14 نقطة ليغلق عند مستوى 5526.91 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.92% رابحاً 55.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6118.79 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.55% رابحاً 23.88 نقطة ليغلق عند مستوى 4352.24 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.59% رابحاً 26.34 نقطة ليغلق عند مستوى 4462.70 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 157.2 مليون سهم بقيمة 53.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.3 ألف صفقة، وصعد 12 قطاعاً ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 5.74%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 2.93%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.54%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.89%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.86%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.73%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.25%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%.

وجاء سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 39.11%، يليه سهم شركة الشعبية الصناعية بنسبة 9.87%، ثم سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 9.69%، فيما تصدر سهم شركة المعدات القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 10.32% يليه سهم شركة رمال الكويت العقارية بنسبة 8.84%، ثم سهم شركة مينا العقارية بنسبة 8.15%.