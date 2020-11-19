شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط وخام "برنت" يتراجع أدنى 44 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل تصاعد أزمة فيروس كورونا وارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وتترقب الأسواق عن كثب في نهاية الشهر الجاري اجتماع "أوبك" والمنتجين المستقلين لبحث التطورات بشأن السوق العالمي في ضوء جائحة كورونا ومواجهة بعض الدول موجة ثانية.



كما أن "أوبك +" سوف تناقش مستويات الطلب والعرض وسط توقعات بتأجيل زيادة الإنتاج المرتقبة في الفترة المقبلة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 18:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 41.4 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 41.8 دولار وأقل سعر عند 41.08 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1% إلى 43.9 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 44.5 دولار وأقل سعر عند 43.7 دولار.