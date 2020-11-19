شكرا لقرائتكم خبر عن "زين" توزع مبالغ تعويض لمن لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" عن توزيع مبالغ تعويض بقيمة 76.884 مليون ريال، لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 19 نوفمبر الجاري.

يُذكر أن عمومية زين أقرت، في أكتوبر الماضي، زيادة رأس مال الشركة بقيمة 4.5 مليار ريال، ليرتفع من 4.487 مليار ريال إلى 8.987 مليار ريال، وذلك بطرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 450 مليون سهم عادية.

وأشارت الشركة إلى أن السبب في زيادة رأس المال هو رسملة جزء من المبالغ المستحقة على الشركة لشركة زين الكويت، وسداد جزء من تسهيلات المرابحة.

وكانت هيئة السوق المالي قد وافقت، خلال سبتمبر الماضي، على تخفيض رأس المال بنسبة 23% من 5.837 مليار ريال إلى 4.487 مليار ريال، وذلك عن طريق إلغاء 135 مليون سهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت حققت صافي أرباح بلغ 60 مليون ريال خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 121 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض الإيرادات بقيمة 80 مليون ريال بسبب الأثر التراكمي لجائحة كورونا التي أدت إلى تدني أعداد الزوار والمعتمرين، واقتصار موسم الحج على حجاج الداخل، إضافة إلى تخفيض الأسعار للمكالمات الإنتهائية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 224 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 380 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.