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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتقدم فى مؤشر العلامة التجارية للدول 2020..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف، أوضح خلاله إن اعتماد دولة ما كعلامة تجارية هو تأكيد على استقرار الدولة وسمعتها، ودعم عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار فيها، أو الشراء منها، أو حتى زيارتها للترفيه أو العمل، ولكى يُنظر إلى دولة ما كعلامة تجارية ناجحة، فهى بحاجة إلى أن تتصف بكل من: الثقة، والمصداقية، والتأثير، والاستقرار السياسي، والتقدم الاقتصادى، والابتكار، والأمن، والتسامح، والتطور، والريادة، وتوفُّر نوعية حياة جيدة.
ويأتى هذا المؤشر كدراسة عالمية، تعيد ترتيب أعلى 75 دولة فى البنك الدولي وفقًا للناتج المحلي الإجمالى، معتمدة في ذلك على تقييم جمهور المسافرين بشكل مستمر، من خلال 6 أبعاد رئيسة، و22 متغيرًا فرعيًّا.
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