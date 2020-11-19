شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي تتراجع بنسبة 0.78% بجلسة الخميس.. ورأس المال يخسر 3.1 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.78% خاسراً 38.65 نقطة ليغلق عند مستوى 4913.714 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 720.087 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 187 مليون سهم، بقيمة 550.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 2989 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.38%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.79%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.47%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.37%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.85%، ثم قطاعي العقار والخدمات بنسبة 0.71%، 0.58%، على التوالي.

وارتفع 14 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 12.68%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 3.85%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 2.77%، فيما تراجعت 12 سهماً على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 4.81%، ثم سهم شركة دار التمويل بنسبة 4.4%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 2.78%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 98.7 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.7%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مجموعة الإمارات للاتصالات، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر الجاري، لمناقشة مواضيع اعتيادية متعلقة بعمل الشركة.