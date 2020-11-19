شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بتداولات 12.3 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.5% خاسراً 42.77 نقطة ليغلق عند مستوى 8578.42 نقطة، فيما صعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.05% رابحاً 9.75 نقطة ليغلق عند مستوى 20333.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 429.9 مليون سهم بقيمة 12.3 مليار ريال.

وهبط 15 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.17%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.93%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.73%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.71%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.67%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.58%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.44%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.41%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 5.96%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.94%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.68%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.59%.

وقفز 68 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "طباعة وتغليف" بنسبة 10%، ثم سهم "فيبكو" بنسبة 9.92%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 9.90%، فيما تراجع 121 سهماً على رأسها سهم "صناعة الورق" بنسبة 5.48%، ثم سهم "صدق" بنسبة 4.66%، ثم سهم "حلواني إخوان" بنسبة 2.96%، فيما تصدر سهم "صادرات" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 736 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلن صندوق المشاعر ريت، إعفاء شركة إسكان للتنمية والاستثمار عن مبلغ الإيجار المستحق عن الفترة من 15 مارس إلى 31 ديسمبر 2020.