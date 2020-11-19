شكرا لقرائتكم خبر عن جها تنظيم الاتصالات ينشر أكواد الخدمات المقدمة عبر شركات المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أكواد الخدمات المقدمة عبر شركات المحمول العاملة في السوق المصرية فودافون واورنج واتصالات والمصرية للاتصالات، حيث يوضح الجدول أدناه الأكواد المختصرة للاشتراك أو الإلغاء للخدمات دون الحاجة للاتصال بخدمة عملاء مشغلي الاتصالات.

وكشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في وقت سابق، عن وصول حجم الإشتراكات بالهاتف المحمول إلي نحو 95.55 مليون اشتراك بنهاية يوليو 2020 مقارنة بنحو 96.85 مليون فى يونيو 2019 ونحو 94.53 مليون فى يوليو 2019.

وارتفع عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول إلي 42.15 مليون بنهاية يوليو 2020 مقارنة بنحو 41.79 مليون مستخدم بنهاية يونيو 2020 ونحو 36.59 مليون بنهاية يوليو 2019.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدل نمو يصب إلى نحو 15.2% برغم جائحة كورونا، وذلك بناتج محلى بلغ نحو 108 مليار جنيه مقابل 93 مليار جنيه في العام المالي الذي يسبقه؛ بنسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي تصل الى 4.5%؛ موضحا أنه من المستهدف أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 8% خلال 3 سنوات.