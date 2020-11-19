شكرا لقرائتكم خبر عن مطورى القاهرة الجديدة: حل مشكلة تراخيص البناء بالتجمع.. وبناء البدروم على كامل الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، بأعضاء مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التى تتعلق بالتحديات التى تواجه القطاع العقارى بالمدينة.

ومن جانبه كشف المهندس محمد البستانى،رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى، تفاصيل اللقاء، وأكد أنه تم مناقشة عدد من القضايا والملفات التى تتعلق بالقطاع العقارى داخل القاهرة الجديدة وشمال الرحاب، موضحا أنه كانت هناك استجابة كبيرة من رئيس الجهاز لكافة الطلبات المقدمة من الجمعية.

وأوضح المهندس محمد البستانى، أن رئيس الجهاز سمح بالغاء الـ 2 متر ردم فى البدروم على الشوارع، مع كتابة تعهد للحفاظ على المرافق، موضحا أن بذلك القرار أصبح البدروم بكامل مسطح الأرض.

وأضاف " تم السماح أيضا بأخذ نسبة البناء الخاصة بالمنطقة طالما يوجد سماحية لذلك فى الارتدادات بمعنى أنه للمالك الأحقية كحد أدنى الاردتدادت وكحد أقصى نسبة البناء، موضحا فى حالة النسبة لم تتحقق والارتداد الجانبي 3 متر، من الممكن جعله 2.5 متر بشرط ألا يقل عرض مدخل الجراج عن 3 متر.

وفى السياق ذاته، قال المهندس محمد غباشى، نائب رئيس الجمعية، أن اللقاء أثمر أيضا عن عدد القرارات والنتائج التى تصب لصالح القطاع العقارى بالمدينة، موضحا أن رئيس الجهاز شدد على عدم الجواز بأى حال من الأحوال زيادة النسبة عن المسموح بها، والالتزام بالمساحة المحددة للمناور بحيث لا تزيد عن 10 متر مربع فى سبيل تحقيق الارتدادات الـ2.5 متر جانبى، والـ4 متر خلفى.

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وحول مواعيد استخراج رخص البناء، قال أنه تم الاتفاق على مواعيد محددة للمساهمة فى زيادة نسبة التنمية داخل المدينة، وعدم تعطيل مصالح المستثمرين، منها تحديد 48 ساعة لاستخراج بيان الصلاحية للعقارى، وتحديد مدة لا تزيد عن 10 أيام للموقف التنفيذى وعلى أن يتم استلام الرخصة خلال مدة لا تزيد عن 7 آيام لاستلام الرخصة من لحظة سداد الرسوم.

وأعلن أنه تم تحديد موعد 15 ديسمبر المقبل، لتسليم أراضى النرجس بمشروع بيت الوطن، كما وعد رئيس الجهاز بمراجعة الخطابات الأخيرة الصادرة من الهيئة للبت فى مسألة تحديد الواجهات.



المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة