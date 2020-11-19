شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 44.46 دولار لبرنت و 41.79 دولار لغرب تكساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 44.46 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعا بمقدار 12 سنتا أو ما يوازي 0.3 % وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41.79 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 3 سنتات أو ما يوازي 0.1 %.

تباينت العقود الآجلة للنفط اليوم إذ أوقدت زيادة في الإصابات بفيروس كورونا وتشديد قيود اقتصادية على نحو أكبر في أنحاء العالم مخاوف بشأن طلب أبطأ على الوقود، مما فاق تفاؤل بفضل أنباء اللقاح وفقا لرويترز.

وقال وزير الطاقة السعودي، أمس، استطعنا تحقيق الاستقرار لسوق النفط والاستمرار في تحقيق المزيد مرهون بالإرادة والقدرة مضيفا "ليس لدي شك في أننا ستكون لنا علاقات فعالة وسنبذل جهودا مشتركة مع الإدارة الأمريكية الجديدة"

يذكر أن الاتفاق المبرم بين دول مجموعة "أوبك+" يتضمن تقليص تخفيضات الإنتاج من 7.7 مليون برميل يوميا ابتداء من مطلع 2021 إلى 5.8 مليون برميل يوميا، علما بأن الاتفاق سيستمر حتى أبريل 2022 .