شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" ينخفض بعد توقيع غرامة باهظة ضد الشركة نتيجة إبطاء "آيفون" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "آبل" خلال تعاملات اليوم الخميس في أعقاب الإعلان عن فرض غرامة كبيرة ضد صانعة "آيفون" بسبب إبطاء النسخ القديمة.



وكشفت السلطات التنظيمية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن فرض غرامة بنحو 133 مليون دولار ضد "آبل" بسبب الاتهامات المتعلقة بإبطاء الشركة عمداً لإصدارات "آيفون" القديمة من اجل إجبار المستهلكين على شراء النسخ الأحدث.



وكان العديد من المستخدمين لـ"آيفون" قد كشفوا عن شكاوى عديدة ومشكلات في بطاريات "آيفون"، وتبين لاحقا أن الشركة هي السبب في ذلك.



ورفعت أكثر من 30 دعوى قضائية ضد "آبل" نتيجة هذه الاتهامات، وبعد تسوية الغرامة المذكورة، ستضطر الشركة أيضا لإطلاع الجهات التنظيمية على معلومات تتعلق بالبطاريات والطاقة والشحن بجوالات آيفون الشهيرة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "آبل" بحلول الساعة 16:20 بتقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 117.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند اليوم عند 118.3 دولار في حين سجل أقل سعر عند 116.8 دولار.