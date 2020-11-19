جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء سجلت أسعار صرف الريال، اليوم الخميس، انخفاضا جديدا مقابل العملات الأجنبية والعربية، فيما شهدت أسعار صرف الريال في صنعاء تحسنا كبير في اسعار الصرف بحسب البيانات التالية أسعار صرف الريال في صنعاء الرمز العملة شراء بيع USD دولار أمريكي 598 602 AED درهم إماراتي 159 159.3 SAR ريال سعودي 158 159 أسعار صرف الريال في العاصمة عدن الرمز العملة شراء بيع USD دولار أمريكي 850 855 AED درهم إماراتي 223 224 SAR ريال سعودي 223 224

كانت هذه تفاصيل خبر الفرق بين أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية في صنعاء وعدن اليوم الخميس 19-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.