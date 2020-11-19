شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم ينخفض بأكثر من 2% مع ترقب أنباء اللقاحات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ومتابعة لصيقة لأنباء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتي بدأت في الظهور ومنحت الاسواق بعض الارتياح والهدوء.



وأعلنت شركة "فايزر" الأمريكية أمس بأن النتائج النهائية للقاحها المضاد لـ"كورونا" والذي تطوره بالتعاون مع شركة "بوينتك" الألمانية أظهرت فاعلية بنسبة 95% في الوقاية من الفيروس.



وجاء ذلك أيضا بعد أيام فقط من إعلان شركة "موديرنا" بأن لقاحها المضاد لـ"كورونا" أظهرت نتائج فاعلية بنسبة 94.5% في الحماية من المرض.



لكن الأسواق في حالة من عدم اليقين بشأن أمان استخدام هذه اللقاحات وأيضا كيفية التوزيع وفترة وصولها إلى دول العالم.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وهبطت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.55 إلى 2294 دولارا للأوقية، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر اليوم عند 2341.8 دولار وأقل سعر عند 2293 دولارا.