شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف للأسهم الأمريكية في بداية التداولات عقب بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية على نحو طفيف في بداية تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاعا في عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بالولايات المتحدة للمرة الأولى في خمسة أسابيع.



وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في البلاد ارتفع إلى 742 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي من 711 ألف طلب بينما أشارت التوقعات إلى القراءة 707 آلاف.



ويثير ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ودول أخرى احتمالات فرض المزيد من قيود الإغلاق والعزل مما يضر الاقتصادات مرة أخرى.



وحذر صندوق النقد الدولي من تباطؤ التعافي للاقتصاد العالمي من آثار جائحة "كورونا" رغم أنباء اللقاحات الواعدة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 29421 نقطة، كما تراجع "إس أند بي 500" بنقطة واحدة إلى 3566 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 11831 نقطة.