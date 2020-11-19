شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع بفعل مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس فى طريقها صوب تكبد ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل تنامي المخاوف حيال تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ،بعد ارتفاع المخزونات التجارية للأسبوع الثاني على التوالي ،وتسارع إنتاج النفط الأمريكي ،ويضغط على الأسعار أيضا المخاوف حيال استمرار الانتشار الواسع لفيروس كورونا خاصة فى أوروبا والأمريكتين الشمالية والجنوبية.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.1% إلى مستوي 41.11$ ، من مستوى الافتتاح عند 41.55$، وسجل أعلى مستوي عند 41.88$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.8% إلى مستوي 43.80$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 44.15$ ، وسجل أعلى مستوي عند 44.56$.

عند تسوية الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.6% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8% ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفضل توالي الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المرشحة للوقاية من فيروس كورونا.

فى بيانات رسمية أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 0.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 13 تشرين الثاني/نوفمبر، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،وأشارت التوقعات إلى ارتفاع بنحو 1.7 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد ارتفع الأسبوع الماضي بنحو 400 ألف برميل ،ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى 10.9 مليون برميل يوميا ،بعد عودة عمليات التشغيل إلى مستوياتها الطبيعية فى منطقة خليج المكسيك عقب انقضاء موجة الأعاصير والعواصف.

لا تزال الموجة الثانية لفيروس كورونا تنتشر على نطاق واسع فى أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية ، مع تسجيل مستويات جديدة للإصابات لم تصل إليها أيان ذروة الموجة الأولى ، الأمر الذي يدفع الحكومات إلى توسيع عمليات الإغلاق الذي يؤثر سلبا على مستويات الطلب على الوقود.