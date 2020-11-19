"ناسداك" تعتزم شراء شركة لمكافحة الجرائم المالية مقابل 2.7 مليار دولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تعتزم "ناسداك" شراء الشركة التي تقدم منتجات مكافحة الجرائم المالية الخاصة التي يقع مقرها في كندا "فيرافين" مقابل 2.75 دولار نقدًا، في صفقة قد تكتمل في الربع الأول من عام 2021.

وأوضحت الشركة المشغلة للبورصة الأمريكية أن الصفقة ستعزز التكنولوجيا التنظيمية الحالية لـ "ناسداك"، وحلول مكافحة الجرائم المالية، وستوفر منتجات "فيرافين" إلى 250 مصرفًا، ووسطاء، وبورصات وجهات تنظيمية.

هذا وتزود "فيرافين" – التي تأسست عام 2003 - أكثر من ألفين مؤسسة مالية بمنصة سحابية للكشف والتحقيق في الاحتيال المالي والإبلاغ عن غسل الأموال.