شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع جديد لـ «الدار» في جزيرة ياس بـ 940 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت شركة الدار العقارية «الدار» مشروع «نويا»، وهو مشروع سكني جديد بتكلفة إجمالية تبلغ 940 مليون درهم، يوجد في منطقة استثمارية على جزيرة ياس وجميع وحداته متاحة للتملك الحر لجميع الجنسيات.

يقع «نويا» على مقربة من مشروع الدار المتميز «ياس إيكرز»، ويتيح لساكنيه فرصة الجمع بين تجربة العيش الفاخرة على جزيرة ياس – الوجهة الأولى للاستجمام والترفيه في العاصمة - وسهولة الوصول إلى قلب مدينة أبوظبي. ويضمّ مشروع «نويا» 510 وحدات سكنية، بما فيها فيلات تحتوي على 4 غرف نوم، ومنازل تاون هاوس بغرفتين أو ثلاث غرف نوم، ويمكن للمشترين الاستفادة من خطّة دفع ميسرة بنسبة 35/65، علماً أن بيع الوحدات سيبدأ في 22 الجاري.

وتشمل كلّ وحدة سكنية مساحة خارجية خاصّة بها. ويوفر المشروع مجموعة متنوعة من المرافق مثل الحدائق المجتمعية، والمنشآت الرياضية، ومسبح يضم أقساماً مخصصة للبالغين والأطفال، ومنطقة للألعاب المائية، ونادٍ رياضي، وغرفة متعددة الاستخدامات؛ بالإضافة إلى قربه من المدارس، وملاعب الجولف، ووجهات التسوق والترفيه، والمتنزهات الفريدة في جزيرة ياس.

ومن المقرر أن تنطلق الأعمال الإنشائية لمشروع «نويا» في الربع الثاني من عام 2021 على أن يتم تسليم الوحدات في الربع الثاني 2023. ويعتبر «نويا» ثاني مشروع سكني تطوره الدار على جزيرة ياس بعد مشروع «ووترز أج»، الأمر الذي يعكس استمرار جاذبية هذه الفئة السكنية ضمن الوجهات الرئيسية في أبوظبي.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: سيحظى قاطنو «نويا» بمجتمع فريد يجمع بين التصميم العملي الحديث، والمساحات الخارجية الرحبة، وسهولة الوصول إلى وسط العاصمة. وبوصفها مطوّر العقارات الرائد في أبوظبي، تلتزم الدار بمواصلة تطوير عقارات تواكب متطلبات السوق بطريقة مستدامة. ويعتبر إطلاق «نويا» دليلاً ملموساً على قوة ومرونة سوق العقارات في أبوظبي، وعلى الثقة التي يضعها العملاء في شركة الدار.

ويمكن للعملاء الراغبين بشراء فيلا أو منزل تاون هاوس زيارة مركز مبيعات الدار شخصياً؛ حيث يطبق المركز مجموعة من الإجراءات الصحية الاحترازية التزاماً بالتوجيهات الحكومية. وتماشياً مع التزامها بالتحوّل الرقميّ، أتاحت الدار لعملائها أيضاً إجراء جولات افتراضية في المنازل.

من جانبه، قال راشد العميرة، المدير التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار العقارية: نفخر بإطلاق مشروع «نويا» الذي يعكس مستوى الإقبال الجيد على المجتمعات السكنية في أبوظبي. وتعتبر جزيرة ياس واحدةً من أبرز وجهات أبوظبي، وكلّنا ثقة أنها ستواصل جذب السكّان والسياح والمستثمرين بفضل المشاريع المميزة مثل «نويا»، وإننا نتطلّع لتطوير هذا المشروع واستقبال قاطنيه على الجزيرة.