شكرا لقرائتكم خبر عن 3.3 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي خلال أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.3 مليار درهم؛ حيث شهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 849 مبايعة بقيمة 1.71 مليار درهم، منها 64 مبايعة للأراضي بقيمة 308.39 مليون درهم و785 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.41 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 110 ملايين درهم في منطقة ند الحمر تليها مبايعة بقيمة 48 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وقد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 70 مليون درهم بمنطقة الراس كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة ند حصة وأخيراً مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة أم رمول.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 106 مبايعات بقيمة 160 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 104 مبايعات بقيمة 150 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 70 مبايعة بقيمة 196 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.52 مليار درهم منها 51 رهن أراض بقيمة 342.17 مليون درهم و191 رهن فلل وشقق بقيمة 1.18 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة جميرا الثانية بقيمة 760 مليون درهم وأخرى في منطقة جميرا الثالثة بقيمة 125 مليون درهم.

وأما الهبات، فقد شهدت تسجيل 50 هبة بقيمة 127.34 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 54 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 15 مليون درهم.

وعلى الصعيد اليومي بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 699 مليون درهم؛ حيث شهدت الدائرة، أمس الخميس، تسجيل 212 مبايعة بقيمة 575.16 مليون درهم، منها 13 مبايعة للأراضي بقيمة 203.61 مليون درهم و199 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 371.55 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 110 ملايين درهم في منطقة ند الحمر تليها مبايعة بقيمة 48 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم وثالثة في الثنية الرابعة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 66 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 70 مليون درهم بمنطقة الراس كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة أم رمول وأخيراً مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 92.45 مليون درهم منها 9 رهونات أراض بقيمة 33.09 مليون درهم و41 رهن فلل وشقق بقيمة 59.36 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 21 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 11 مليون درهم.

وأما الهبات، فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 31.96 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 17 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 4 ملايين درهم.

