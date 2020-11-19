شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد فترة الاكتتاب في «المال كابيتال ريت» حتى 8 ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة «المال كابيتال» أن فترة الاكتتاب في «المال كابيتال ريت»، الذي تم طرح وحداته للاكتتاب مؤخراً، والتي بدأت يوم الأحد 8 نوفمبر 2020 قد تم تمديدها حتى يوم 8 ديسمبر 2020 وفقاً لقرار الشركة بتمديد الاكتتاب وبما يتوافق مع ما ورد بمستند طرح الصندوق.

وكانت شركة «المال كابيتال» التي تتولّى إدارة «المال كابيتال ريت» قد أعلنت الشهر الفائت حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لطرح وإدراج «المال كابيتال ريت»، وهو صندوق استثمار عقاري مغلق بحجم مستهدف يبلغ 500 مليون درهم. ويعتزم «المال كابيتال ريت» إدراج وحداته في سوق دبي المالي اعتباراً من شهر يناير 2021.

وسيكون بإمكان المستثمرين الاكتتاب عبر بنك أبوظبي الأول أو من خلال منصة الطرح العام الأولي الإلكترونية التابعة لسوق دبي المالي بسعر اكتتاب يبلغ 1,00 درهم لكل وحدة إضافة إلى رسم اكتتاب يبلغ 0,02 درهم لكل وحدة.

وقال ناصر النابلسي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «المال كابيتال»: لاحظنا وجود حاجة ماسة لصناديق الاستثمار العقارية المدرجة في المنطقة، ولهذا السبب فإنّه من دواعي سرورنا أن نعلن عن «المال كابيتال ريت». لقد لقي الطرح العام الأولي للصندوق إقبالاً واسع النطاق من المكتتبين، وقد تواصل معنا العديد من المستثمرين الجدد بأمل تمديد فترة الاكتتاب لتقييم الفرص التي يتيحها الصندوق واستكمال الخطوات اللازمة للاكتتاب فيه.

وأردف النابلسي بقوله: «أعتبر هذا الإقبال الإيجابي من المكتتبين إنجازاً بارزاً بحد ذاته، لأنه يعكس الرغبة الواسعة على صعيد المنطقة للاستفادة من مثل هذه المنتجات. ولا شك أن المستثمرين يقبلون بشكل كبير على الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المدرجة، لأنها توفّر مصدر دخل مستقراً مقابل كلفة منخفضة».