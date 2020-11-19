شكرا لقرائتكم خبر عن يونس الخوري: تطوير شبكة شاملة للمعاهدات الضريبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إن دولة الإمارات تعمل على تطوير شبكة شاملة للمعاهدات الضريبية لتعزز مكانة الدولة بوصفها مركزاً عالمياً رائداً في القطاعين التجاري والمالي؛ الأمر الذي من شأنه أن يزيد فاعلية الدولة في مجالات تبادل المعلومات الضريبية وتوفير الإجابات الشاملة لشركائها في المعاهدات الضريبية.

جاء ذلك خلال ندوة افتراضية نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تحت عنوان «الاتفاقيات الضريبية والتحويل السعري».

وناقشت الندوة التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام من 16 حتى 18 نوفمبر الحالي، عدداً من التطورات الرئيسية المتعلقة بموضوع الضرائب الدولية.

وأكد يونس حاجي الخوري، أهمية الدور الذي تقدمه مثل هذه الندوات في تطوير البيئة الضريبية والتوعية بآخر المستجدات لتحقيق مزيد من التقدم لاستقرار القواعد الضريبية الدولية، حيث أسهمت رقمنة الاقتصاد في ظهور تحديات جديدة؛ الأمر الذي يتطلب استجابة عالمية موحدة لمعالجة تلك التحديات الضريبية.

حضر الندوة عدد من المسؤولين الحكوميين والمدعوّين من الشركات التجارية والاستشارية وخبراء تفاوض من الدول المدعوّة.

وناقشت الندوة عدداً من المواضيع أهمها آخر التطورات المتعلقة بموضوع الضرائب الدولية، خاصة تلك التي لها علاقة باتفاقية تآكل الوعاء الضريبي، وتحويل الأرباح (BEPS)، وبحث سبل معالجة التحديات الضريبية المتمثلة في رقمنة الاقتصاد والتحويل السعري، ووضع استجابة موحدة للمعاهدة الضريبية لمواجهة التحديات الاستثنائية التي يشهدها النظام العالمي. (وام)