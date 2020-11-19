شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تتمسك بالمكاسب.. صفقات على «الوطنية للسياحة» و«الإمارات للمرطبات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

على الرغم من عمليات جني الأرباح الجزئية بالأسهم، في آخر جلسات الأسبوع، الخميس، إلا أنها حافظت على قواعدها السعرية الجديدة التي تحققت في الأسبوعين الأخيرين، في مؤشر على استمرار الأداء الإيجابي في الأسبوع القادم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقات كبيرة على «الوطنية للسياحة والفنادق» لعدد 40 مليون سهم بقيمة 70.8 مليون درهم، بينما شهد سوق دبي صفقة كبيرة على «الإمارات للمرطبات» لعدد 1.32 مليون سهم بقيمة 3.3 مليون درهم.

وسجلت سيولة الأسواق 785.12 مليون درهم منها 550.29 مليون في أبوظبي و234.8 مليون في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 347.7 مليون سهم توزعت بواقع 187 مليون في أبوظبي و160.7 مليون في دبي، وجاء ذلك من خلال 6052 صفقة.

سوق دبي

وتراجع سوق دبي بنسبة 0.33% عند مستوى 2316.11 نقطة مع تراجع أسهم العقارات والبنوك والاستثمار والنقل، وتراجع قطاع البنوك 0.64% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.96% و«دبي الإسلامي» 0.47%.

وهبط قطاع العقار بصورة طفيفة بلغت 0.05% مع تراجع «داماك» 1.77% و«الاتحاد العقارية» 0.38% و«إعمار» 0.33%، في وقت استقر «إعمار للتطوير» وارتفع كل من «ديار» 0.36% و«إعمار مولز» 1.71%.

وانخفض قطاع الاستثمار 0.92% بعد انخفاض «سوق دبي» 1.17% و«شعاع» 0.93% و«دبي للاستثمار» 0.84%.

كما تراجع قطاع النقل 0.17% مع تراجع «العربية للطيران» 0.86% رغم ارتفاع «أرامكس» 0.25% و«الخليج للملاحة» 1%.

سوق أبوظبي

بدوره، تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.78% إلى مستوى إلى 4913.71 نقطة متأثراً بتراجع أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات.

وهبط قطاع البنوك 1.38% مع هبوط «أبوظبي الأول» 2.78% و«أبوظبي التجاري» 0.97% و«أبوظبي الإسلامي» 0.43%.

ونزل قطاع الاتصالات بنسبة 0.47% مع نزول سهم «اتصالات» بذات النسبة.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.79% مع تراجع «الواحة كابيتال» 2.78% و«إشراق» 1.48% و«العالمية القابضة» 0.5%.

وعلى العكس، ارتفع قطاع العقار 0.71% بدعم من ارتفاع «الدار» 0.7% و«رأس الخيمة العقارية» 0.94%.

كما ارتفع قطاع الطاقة 0.85% مع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 1.47% و«دانة غاز» 0.76% في ظل استقرار «طاقة».

السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» تداولات سوق دبي بقيمة 52 مليون درهم، مغلقاً عند 3.05 درهم، تلاه «دبي التجاري» بسيولة بقيمة 43.5 مليون درهم من خلال 3 صفقات فقط ليغلق عند 3.8 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات قدرها 21.2 مليون درهم، وأقفل عند 10.3 درهم.

وفي سوق أبوظبي تصدر التداولات سهم «الدار» بـ 98.7 مليون درهم مغلقاً عند 2.88 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة بلغت 85.2 مليون درهم، وأقفل عند 1.81 درهم، ثم «العالمية القابضة» بتداولات بـ 69.5 مليون درهم، وأقفل عند 39.8 درهم.

وسجل سهم «جلفا» الارتفاع الأكثر بسوق دبي وبنسبة 14.66%، فيما تصدر «السلام القابضة» التراجعات بنسبة 4.82%.

وسجل في سوق أبوظبي «أبوظبي لبناء السفن» أكبر ارتفاع بنسبة 12.68%، في مقابل تسجيل سهم «تكافل» التراجع الأكثر بنسبة 4.81%.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، (10.88 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و98.8 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنين نحو التسييل، (2.02 مليون درهم محصلة بيع العرب و105.14 مليون درهم محصلة بيع المواطنين).

وفي سوق دبي اتجه أيضاً المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، (2.46 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و17.7 مليون درهم محصلة شراء الأجانب).

وعلى العكس، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، توزعت بواقع 14.35 مليون درهم محصلة بيع العرب و5.8 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات «الدار» و«إعمار العقارية» و«أدنوك للتوزيع» و«أبوظبي الأول» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «ديار» و«دي إكس بي» و«أغذية»، و«العربية للطيران».

المؤسسات

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق دبي، وبصافي استثمار بلغ 71 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بسوق أبوظبي، وبصافي استثمار بلغ 29.8 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار بلغ29.8 مليون درهم محصلة بيع فيما اتجهوا نحو التسييل بدبي، بصافي استثمار بلغ 71 مليون درهم محصلة بيع.

